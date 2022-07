Icade : Acquisition en Espagne et cession en France en santé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Icade annonce que sa foncière de santé a signé, fin juin, l'acquisition des murs de six établissements de long séjour en Espagne pour un montant total de 60 millions d'euros droits inclus, établissements qui comptent 586 lits et 220 places en soins de jour.



Les six établissements seront exploités dans le cadre de nouveaux baux long terme triple net fermes. Cinq d'entre eux sont déjà en exploitation et sont donc générateurs de cash-flow immédiat. L'acquisition du dernier actif est attendue d'ici fin 2022.



Par ailleurs, à la suite de la promesse synallagmatique de vente signée avec un investisseur institutionnel français le 29 mars, Icade Santé a finalisé fin juin la cession des murs de quatre cliniques situées en France pour 78 millions d'euros net vendeur.



