Icade : Acquisition des murs d'une clinique à Grenoble

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Icade Santé, la foncière d'immobilier de santé d'Icade, annonce l'achat le 22 octobre, de l'immobilier de la clinique mutualiste de Grenoble (UMG-GHM) pour 51 millions d'euros, premier établissement isérois de médecine chirurgie obstétrique (MCO) après le CHU.



Cet hôpital privé mutualiste représente 430 lits et places répartis dans quatre bâtiments sur une surface d'environ 33.000 m², ainsi que 1.300 salariés (dont 200 médecins) et 35.000 passages aux urgences par an.



Par ailleurs, Icade Santé a signé le 20 octobre 2021 une promesse de vente en vue d'acquérir en VEFA les murs d'une maison de retraite médicalisée auprès du groupe Orpea pour un montant de 17,1 milliojs d'euros (droits inclus).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.