Icade : Acquisition de quatre hôpitaux au Portugal

(CercleFinance.com) - Icade annonce que sa foncière santé a acquis 100% des titres d'un fonds d'investissement immobilier portugais détenant un portefeuille prime de quatre hôpitaux privés au Portugal pour un montant de 213 millions d'euros droits inclus.



Situés en centre-ville, ces établissements totalisent plus de 500 lits sur une surface totale construite de 90.000 m². Les baux en cours ont été repris pour une durée résiduelle moyenne supérieure à huit ans et ils sont immédiatement générateurs de cash-flows.



Avec cette nouvelle acquisition, qui porte désormais à près de 880 millions d'euros le montant de ses investissements réalisés en 2021, la foncière santé d'Icade est en avance sur l'objectif initial d'investissement 2021 (450 à 500 millions).



