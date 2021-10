Icade : A réalisé plusieurs opérations immobilières

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Icade annonce la finalisation de la cession de l'immeuble Silky Way à Lyon (69) pour 138 ME. L'immeuble, d'une surface d'environ 36 500 m2, livré en 2015, est intégralement loué à Alstom Transport.



La Foncière tertiaire d'Icade a finalisé également le 28 septembre 2021 l'acquisition de l'ensemble Equinove d'une surface totale de 64 710 m² pour un montant de 183 ME. Cette acquisition porte sur deux actifs loués intégralement à Renault.



La Foncière Tertiaire d'Icade réalise aussi l'acquisition en VEFA de 51% d'un immeuble de bureaux sur le Village des athlètes à Saint-Ouen-sur-Seine (93) pour 27 ME.



