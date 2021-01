Ibm : Partenaire d'OVHcloud et Atempo pour le stockage

(CercleFinance.com) - Afin de répondre aux besoins de sécurité, de souveraineté et de résilience des entreprises européennes et des institutions publiques, OVHcloud collabore avec IBM et Atempo, annonce IBM.



La solution développée s'appuiera notamment sur la technologie IBM Enterprise Tape et une pile logicielle Atempo hébergée et exploitée par OVHcloud dans de nouveaux centres de données sur le territoire français.



Avec la croissance toujours exponentielle des données produites par le Cloud, l'optimisation du stockage des données est devenue essentielle, à la fois en raison des coûts et des risques de conformité, insiste IBM.



