Hunyvers : Comment Hunyvers accélère son maillage territorial pour la vente de camping-cars et de caravanes

(BFM Bourse) - Quelques mois après son introduction en Bourse, le deuxième acteur français de la distribution de véhicules de loisirs derrière Trigano a fait l'acquisition de Martin Caravanes et de YPO Camp Sublet. Ces deux rachats constituent pour la société "un jalon important" en vue de réaliser l’objectif d'un chiffre d’affaires supérieur à 170 millions d'euros accompagné d’une marge d’exploitation de 6,5% au 31 août 2025.

Seulement quelques mois après le succès de son introduction en Bourse, Hunyvers a annoncé deux nouvelles acquisitions lui permettant d'étendre son maillage régional. Le distributeur de véhicules de loisirs neufs et d’occasion vient de finaliser les rachats de Martin Caravanes et Ypo Camp Sublet, elles-mêmes spécialisées dans la distribution de véhicules de loisirs, dont l’intégration au sein du groupe Hunyvers est effective depuis le 1er juillet 2022.

Martin Caravanes, qui a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 7 millions d'euros en 2021, est une société spécialisée dans la distribution de véhicules de loisirs située à Lempdes à proximité de Clermont-Ferrand au cœur de la région Auvergne. Ypo Camp Sublet, qui affiche plus de 12 millions d'euros de ventes annuelles en 2021, est une société spécialisée dans la distribution de véhicules de loisirs basée à Lyon. Elle compte un magasin ainsi qu’un atelier permettant d’assurer le SAV (service après-vente) et la préparation des véhicules. Elle propose en outre des solutions de financement.

Une politique active de croissance externe

La politique active de croissance externe, basée sur des acquisitions de sociétés implantées en régions, a permis à l'entreprise fondée en 2006 d'être à ce jour le deuxième acteur français de la distribution de véhicules de loisirs neufs et d’occasion, tels que des camping-cars, des vans ou des caravanes de plusieurs marques, neufs et d’occasion. Historiquement centré sur le négoce de camping-cars et de caravanes, Hunyvers s’est progressivement diversifié vers les services afin de répondre aux demandes variées de ses clients.

Hunyvers opère dans le centre de la France à travers un réseau de 15 concessions dont 3 concessions dédiées au nautisme (Arcachon, Gujan-Mestras, Biscarosse). En parallèle de la vente de véhicules neufs et d’occasion, Hunyvers dispose d’une offre complémentaire de services (financement, après-vente, pièces de rechange...) permettant d’accompagner le client à 360°. La société a également développé Caramaps, une application dédiée au voyage itinérant qui regroupe une communauté de plus de 670.000 membres dont la moitié est française. Elle répertorie tous les points d’intérêts indispensables aux camping-caristes lors de leurs déplacements en Europe dont les aires de camping, services et aires privées, les concessions pour l’entretien et la réparation des véhicules, les stations essences, commodités (lavomatique, ...) ou encore les lieux de loisirs.

Dans une seconde phase de son développement, Hunyvers n'exclut pas d'étudier de potentielles opportunités de croissance qui pourraient exister dans les pays limitrophes de la France.

Une démocratisation de l'usage du camping-car

A l'image de Trigano, la croissance d'Hunyvers est alimentée par le changement des habitudes de consommation dans les loisirs, une augmentation du nombre de retraités et de la démocratisation du voyage itinérant. Une évolution qui s’est fortement accélérée depuis la crise sanitaire et la sortie du confinement. Entre mars 2020 et mars 2021 les immatriculations de camping-cars ont ainsi augmenté de 21,8%, indique Hunyvers.

La société distribue 45 marques de véhicules de loisirs distribuées et a ainsi vendu plus de 1800 véhicules de loisirs sur son exercice 2020-2021 (clôturé fin août ) pour un chiffre d’affaires de 91 millions d'euros. La distribution de véhicules représente 87% du chiffre d'affaires et le reste, soit 13%, est généré par la vente de services. Pour Louis-Marie de Sade, analyste chez Euroland Corporate, ces services sont fortement margés (39% de la marge brute en 2020-2021) et permettent de fidéliser la clientèle sur le long terme, de générer du repeat business (activité récurrente) et d’améliorer l'approvisionnement en véhicules d’occasion.

Au troisième trimestre de son exercice décalé 2021-2022, les ventes d'Hunyvers ressortent à 27,4 millions d'euros et ont continué de progresser à un rythme élevé et comparable à celui des trimestres précédents en hausse de 57% dont 21% en organique. La société "bénéficiant d’une croissance organique soutenue ces dernières années et d’un véritable savoir-faire en matière d’intégration de concessions", ajoute l'analyste. Toujours selon Euroland Corporate, "Hunyvers a réussi à créer un modèle profitable et réplicable ou chaque acquisition vient contribuer tant à la génération des revenus qu’à l’amélioration de la rentabilité". L'analyste séduit par le profil de croissance de la société, a récemment initié la couverture du titre Hunyvers, avec un objectif de 17 euros, matérialisant un potentiel de hausse de 52%, au cours actuel.

Les acquisitions de Martin Caravanes et Ypo Camp Sublet vont constituer pour la société "un jalon important" en vue de réaliser l’objectif annoncé lors de son introduction en Bourse en février dernier à savoir un chiffre d’affaires supérieur à 170 millions d'euros accompagné d’une marge d’exploitation de 6,5% au 31 août 2025.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse