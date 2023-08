Hsbc holdings : UBS dégrade sa recommandation à 'neutre'

(CercleFinance.com) - UBS a annoncé mardi avoir dégradé sa recommandation sur HSBC de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 710 à 615 pence.



Dans une note de recherche, l'analyste rappelle que le titre du groupe bancaire a commencé à surperformer en octobre 2021, en raison de sa valorisation attractive et de son bon positionnement pour jouer la faiblesse du dollar.



Depuis, le cours de Bourse a bondi de 45% et les actionnaires ont empoché quelque 13% de capitalisation boursière sous forme de dividendes, fait valoir l'intermédiaire.



Alors que 72% des analystes couvrant la valeur sont aujourd'hui à l'achat et que le groupe dit anticiper un repli de son revenu net d'intérêts, UBS juge que le consensus de marché à horizon 2025 est désormais trop élevé, ce qui - en plus des inquiétudes entourant la croissance chinoise - le conduit à exclure toute poursuite de ce processus de revalorisation.



