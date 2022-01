Hsbc holdings : Trois nominations dans le développement durable

(CercleFinance.com) - HSBC Holdings annonce la nomination de Natalie Blyth au poste de responsable mondiale du développement durable pour la banque d'entreprises, avec effet immédiat. Elle est membre du comité exécutif de la banque d'entreprises HSBC au niveau mondial.



Le géant bancaire britannique a également nommé, toujours avec effets immédiats, Christian Deseglise en tant que responsable du groupe HSBC pour l'infrastructure durable et l'innovation et Chris Webb en tant que responsable du groupe HSBC pour les marchés du carbone.



Ces nominations font suite à l'annonce faite la semaine dernière de la nomination d'Amy Merrill en tant que conseillère juridique du Climate Asset Management, issu du partenariat entre HSBC Asset Management et Pollination.



