Hsbc holdings : S'intéresse aux technologies quantiques

(CercleFinance.com) - HSBC annonce être la première banque à tester le réseau quantique sécurité de BT et Toshiba.



HSBC compte notamment tester la transmission sécurisée quantique (Quantum Key Distribution) des données de test entre son siège de Canary Wharf et son centre de données du Berkshire, deux sites britanniques séparés par 62km.



A terme, cette technologie sera testée dans plusieurs scénarios, notamment les transactions financières, les communications vidéo sécurisées, le cryptage à usage unique, ainsi que des capacités informatique liées aux Amazon Web Services.



'Nous préparons déjà nos opérations mondiales à un avenir quantique. Nous sommes le fer de lance des essais de pointe en investissant dans des partenariats stratégiques solides afin d'explorer comment nous pourrions déployer ces technologies au fur et à mesure de leur développement' a commenté en substance le DG de HSBC Bank Plc et HSBC Europe, Colin Bell.



'Le jalon d'aujourd'hui prouve l'importance de cette collaboration et montre les progrès qui peuvent être réalisés lorsque les leaders de l'industrie unissent leurs forces', a-t-il résumé.



