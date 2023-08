Hsbc holdings : Résultat meilleur que prévu sur le deuxième trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - HSBC a fait état mardi d'un résultat de deuxième trimestre supérieur aux attentes, la banque britannique ayant profité de la remontée des taux d'intérêt et du strict contrôle de ses coûts.



Son bénéfice imposable sur la période avril-juin a bondi de 89% pour atteindre 8,8 milliards de dollars, contre 4,1 milliards au deuxième trimestre 2022.



A titre de comparaison, les analystes financiers anticipaient en moyenne un chiffre de 7,9 milliards.



Le produit net bancaire opérationnel a augmenté de 36% à 16,7 milliards de dollars, la vigueur de ses activités dans l'assurance et l'origination de dette ayant plus compensé la faiblesse des métiers de devises et d'actions.



A 7,9 milliards de dollars, ses dépenses opérationnelles ont encore diminué de 100 millions de dollars, bien que le programme de réductions de coûts se soit totalement achevé à la fin 2022.



S'il dit resté focalisé sur sa discipline en matière de coûts, le groupe dit toutefois prévoir une augmentation de ses dépenses opérationnelles de l'ordre de 3% cette année.



Au vu de la poursuite des relèvements de taux orchestrés par les grandes banques centrales, HSBC dit prévoir des produits d'intérêts nets de plus de 35 milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice.



Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires (RoTE) devrait quant à lui s'établir autour de 15% sur l'exercice 2023, comme en 2024.



Vers 9h00, le titre HSBC coté à la Bourse de Londres progressait de 2,7%, signant la deuxième plus forte hausse d'un indice FTSE 100 en petite hausse de 0,1%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.