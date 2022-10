Hsbc holdings : Repli du bénéfice, départ du directeur financier

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - HSBC a publié mardi un bénéfice imposable supérieur aux attentes au titre du troisième trimestre, mais l'annonce du départ de son directeur financier provoquait une forte baisse du titre en Bourse de Londres.



La première banque européenne en termes d'actifs a fait état ce matin d'un bénéfice avant impôt de 3,1 milliards de dollars sur le trimestre clos au 30 septembre, contre 5,4 milliards de dollars il y a un an.



A titre de comparaison, les analystes prévoyaient un bénéfice de l'ordre de 2,4 milliards de dollars.



Son produit net bancaire a reculé de 3% sur un an à 11,6 milliards de dollars, du fait de la cession des activités de banque de détail en France et d'effets de change défavorables.



Le groupe a par ailleurs fait état de dépenses opérationnelles globalement stables, toujours en-dessous du seuil des huit milliards de dollars pour le trimestre.



Mais le marché semblait surtout s'interroger sur les conséquences du départ du directeur financier Ewen Stevenson, qui quittera la banque à la fin de l'année pour être remplacé par Georges Elhedery, l'actuel directeur général de la division de banque mondiale et de marchés.



'Les investisseurs pourraient bien se demander ce que cela implique en termes de dépenses, sachant que c'est M. Stevenson qui était en charge du programme de coûts de la banque', soulignent ce matin les analystes de RBC.



A la Bourse de Londres, le titre HSBC chutait de près de 5% en début de matinée, signant la plus forte baisse de l'indice FTSE 100 (-0,4%).



