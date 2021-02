Hsbc holdings : RBC relève son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - RBC Capital Markets a relevé sa notation sur HSBC de 'sous-performance' à 'performance sectorielle', et augmente également son objectif de cours sur les actions de 370 à 420 pence.



Notant que le cours de l'action HSBC est fortement corrélé (83 %) à la croissance du PIB, l'analyste a souligné que les perspectives économiques de l'empreinte géographique de la banque semblent désormais 'relativement favorables', les relations entre les États-Unis et la Chine étant susceptibles de se dégeler pour soutenir la croissance.



'Un certain nombre d'arguments contre la détention de titre HSBC se sont atténués, mais avec le consensus qui donne déjà du crédit pour les progrès sur les coûts, une évaluation conforme aux moyennes historiques et des éléments favorables ESG, nous attendons une performance du secteur ', a déclaré RBC dans une note aux clients.



