Hsbc holdings : Rachat immédiat de la branche britannique de SVB

(CercleFinance.com) - HSBC Holdings a annoncé lundi le rachat, avec effet immédiat, des activités britanniques de la banque américaine en difficulté Silicon Valley Bank, SVB, pour un montant symbolique d'une livre sterling.



Noel Quinn, le directeur général du géant bancaire, explique dans un communiqué que l'opération revêt un 'sens stratégique' en permettant à son établissement de se renforcer dans les secteurs à forte croissance des technologies et des sciences de la vie.



En date du 10 mars, SVB UK affichait des encours de crédit de l'ordre de 5,5 milliards de livres pour des dépôts de quelque 6,7 milliards.



Sur l'exercice écoulé, la filiale de SVB au Royaume-Uni a dégagé un bénéfice avant impôts de 88 millions de livres, sur la base de capitaux propres tangibles estimés autour de 1,4 milliard de livres.



'Nous souhaitons la bienvenue aux clients de SVB et sommes impatients de les aider à croître au Royaume-Uni comme dans le reste du monde', a commenté Noel Quinn, soulignant que ceux-ci pourraient continuer à poursuivre leurs opérations bancaires comme à l'accoutumée.



Noel Quinn a également souhaité la bienvenue aux collaborateurs de SVB UK, se disant ravi de travailler avec eux.



HSBC prévoit de réaliser un point d'activité sur l'acquisition lors de la prochaine publication de ses résultats trimestriels, prévue le 2 mai.



Suite à cette annonce, son action était globalement stable lundi dans les premiers échanges à la Bourse de Londres.



