Hsbc holdings : Protocole d'accord pour céder la banque de détail

(CercleFinance.com) - HSBC Continental Europe a signé aujourd'hui un protocole d'accord avec Promontoria MMB (My Money Group), sa filiale Banque des Caraïbes et My Money Bank pour le projet de cession des activités de banque de détail de HBCE en France.



Le projet de cession envisagé comprend principalement la cession de l'activité de banque de détail de HSBC en France, la marque Crédit Commercial de France (CCF) et la participation de HSBC dans Crédit Logement représentant 3% du capital.



La signature du Protocole d'Accord a été approuvée par le conseil d'administration de HSBC, My Money Group et l'Acquéreur.



