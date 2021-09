Hsbc holdings : Nouveau responsable du marché 'Europe international'

(CercleFinance.com) - HSBC annonce aujourd'hui que Francois Essertel occupe depuis le 1er septembre la fonction de ' Market Head of Europe International ' (chef du marché Europe international) pour la Banque Privée de HSBC, en plus de ses fonctions actuelles de responsable de HSBC Private Banking en France.



' Dans ses nouvelles fonctions, Francois Essertel contribuera à créer un alignement stratégique plus fort entre les principaux marchés européens des activités de Banque Privée de HSBC, à la fois en termes de couverture client, de collaboration avec les autres lignes de métiers et de connectivité internationale ', précise la banque.



Le marché ' Europe International ' est l'un des trois principaux marchés couverts par HSBC Private Banking au sein de la région EMEA, aux côtés du Royaume-Uni et de la région MENA.



