Hsbc holdings : Nouveau président du directoire pour la division REIM

(CercleFinance.com) - HSBC Asset Management annonce la nomination, ce jour, de Pierre Gil au poste de Président du Directoire d'HSBC Real Estate Investment Management (REIM).



Pour rappel, HSBC REIM (France) est la filiale des activités de gestion immobilière pour compte de tiers d'HSBC Asset Management en France.



Pierre Gil succède ainsi à Dominique Paulhac, qui prend sa retraite.



En tant que Dirigeant de HSBC REIM, il supervisera les activités de gestion immobilière pour compte de tiers et aura également pour mission de développer l'offre et les relations avec les investisseurs et les partenariats commerciaux.



