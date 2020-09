Hsbc holdings : Nouveau directeur général assurances vie en France

(CercleFinance.com) - HSBC annonce la nomination de Laurence Rogier, actuellement directeur financier de HSBC France, comme directeur général de HSBC Assurances Vie (France), succédant à ce poste à Eric Emoré, nommé président de HSBC Assurances.



L'établissement bancaire britannique précise qu'Eric Emoré continuera également d'exercer sa fonction de directeur international et des partenariats monde au sein de la ligne métier assurance du groupe.



Guillaume Makowski, auparavant directeur financier la banque de financement, d'investissement et de marchés de HSBC France et directeur des relations investisseurs de HSBC France, remplace Laurence Rogier par intérim dans ses fonctions.



