Hsbc holdings : Nouveau directeur au sein du coverage secteur public

(CercleFinance.com) - HSBC annonce la nomination de Nicolas Dupas en tant que Directeur au sein du coverage secteur public pour la banque de financement et d'investissement de HSBC Continental Europe.



Selon la banque, son expertise de près de vingt ans au sein du secteur public français constitue 'un atout clé'.



Nicolas Dupas a en effet travaillé dans le secteur public français pendant 18 ans où il a occupé divers postes de direction, tout d'abord à la Caisse des dépôts et consignations puis à l'Inspection Générale des Finances.



Avant d'intégrer HSBC, il était, depuis 2020, Sous-directeur du tourisme (réglementation, plans d'investissement...) à la direction générale de l'entrepreneuriat au ministère des Finances.



