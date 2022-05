Hsbc holdings : Nomination en banque d'entreprises en France

(CercleFinance.com) - HSBC fait part de la nomination de Carine Feuerstein comme directrice de l'international au sein de la banque d'entreprises HSBC pour la France, à compter du 1er juin, en remplacement de Sébastien Guillo.



Dans ses nouvelles fonctions, elle aura pour missions de développer l'activité réalisée avec les filiales françaises d'entreprises étrangères mid-caps et de favoriser les relations entre la France et les différents pays où HSBC est présent.



Après un début de carrière chez Valeo, Carine Feuerstein a rejoint l'établissement bancaire britannique en 2005 et occupe depuis 2018 le poste de directrice adjointe de l'international au sein de la banque d'entreprises HSBC pour la France.



