Hsbc holdings : Nomination dans la finance durable en Europe

(CercleFinance.com) - HSBC annonce la nomination d'Alan Duffy, actuel chief executive officer de HSBC en Irlande et responsable de la banque d'entreprises, au poste de responsable de la finance durable pour la banque d'entreprises en Europe.



Dans ses nouvelles fonctions, il dirigera les efforts de l'établissement financier britannique pour aider les entreprises clientes en Europe à effectuer leur transition vers des émissions zéro carbone, élément clé de sa stratégie en banque d'entreprise.



Travaillant chez HSBC depuis 2007, Alan Duffy continuera à exercer les fonctions de directeur général et de responsable des services bancaires de HSBC Irlande jusqu'à ce qu'une nouvelle nomination soit faite à ce poste, et il restera basé à Dublin.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

