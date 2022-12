Hsbc holdings : Les nouveaux champs pétroliers ne seront plus financés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - HSBC a annoncé mercredi qu'il ne financerait plus le lancement de nouveaux projets pétroliers et gaziers suite à la mise en place d'une nouvelle feuille de route pour ses activités dans le secteur de l'énergie.



Le géant bancaire britannique indique que son programme est le fruit de consultations avec des scientifiques et des organismes internationaux, conformément à l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré.



Dans le cadre de ce nouveau plan, le groupe explique avoir l'intention d'encourager ses clients à décarboner leurs activités et à diversifier leurs sources énergétiques, leur mode de production et leur modèle économique.



'Si un plan de transition ne pouvait être fourni ou s'il (...) ne devait pas correspondre à nos objectifs et engagements, nous pourrions ne pas accorder de nouveaux financements, voire retirer les financements existants', prévient-il dans un communiqué.



HSBC - qui met par ailleurs en évidence l'urgence posée par la crise énergétique actuelle - compte accélérer ses activités dans les énergies renouvelables et les infrastructures propres, un secteur dans lequel il compte investir entre 750 et 1.000 milliards de dollars à horizon 2030.



