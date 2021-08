Hsbc holdings : Le résultat semestriel meilleur que prévu

(CercleFinance.com) - HSBC a fait état lundi d'une hausse plus marquée que prévu de son résultat semestriel, la libération de provisions pour créances douteuses ayant plus que compensé la remontée de ses coûts.



La première banque européennes en termes de capitalisation boursière a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice imposable de 10,8 milliards de dollars, contre 4,3 milliards il y a un an.



Ce résultat supérieur aux attentes est surtout le fait de la comptabilisation de seulement 700 millions de dollars de charges pour pertes sur crédit au cours du semestre.



L'an dernier à la même époque, HSBC avait passé des provisions pour créances douteuses pour un montant de 6,9 milliards de dollars au titre de la dégradation du climat économique liée à la pandémie.



Mais l'établissement bancaire estime que les perspectives économiques se sont largement améliorées depuis, ce qui a conduit à de moindres provisions sur les six premiers mois de l'année.



Dans son communiqué, HSBC - habitué aux programmes de réductions de coûts - précise que ses dépenses opérationnelles ont progressé de 3% sur les six premiers mois de l'année, en raison notamment d'une hausse des rémunérations proposées à ses dirigeants sur fond d'amélioration de ses performances financières.



HSBC a par ailleurs annoncé le versement d'un dividende au titre du premier semestre de 0,07 dollar par action, là où le consensus espérait plutôt 0,08 dollar.



A la suite de ces annonces, le titre progressait de 1,5% lundi matin à la Bourse de Londres. Sur les 12 mois qui viennent de s'écouler, l'action HSBC affiche une progression d'un peu plus de 5%.



