Hsbc holdings : Le résultat de troisième trimestre meilleur que prévu

(CercleFinance.com) - HSBC a fait état lundi d'un résultat de troisième trimestre supérieur aux attentes, la première banque européenne ayant bénéficié de reprises de provisions pour pertes sur crédit.



En données publiées, son bénéfice imposable pour la période allant de juillet à septembre ressort à 5,4 milliards de dollars, contre 5,1 milliards sur le troisième trimestre de l'exercice précédent.



Selon le consensus, les analystes financiers anticipaient en moyenne un profit de 3,8 milliards de dollars.



En revanche, le produit net bancaire a augmenté moins que prévu, à un peu plus de 12 milliards de dollars contre 11,9 milliards un an plus tôt.



Dans un communiqué, le directeur général du groupe, Noel Quinn, évoque une 'bonne' performance trimestrielle, due notamment à de moindres provisions pour risques afférents aux opérations de crédit.



'Si nous maintenons des perspectives prudentes quant à l'environnement de risque externe, nous pensons que les points bas atteints lors des derniers trimestres sont désormais derrière nous', a-t-il souligné.



HSBC en profite pour annoncer la mise en oeuvre d'un programme de rachats d'actions de deux milliards de dollars, qui devrait être lancé prochainement.



Vers 8h30 (heure locale), le titre HSBC coté à la Bourse de Londres progressait de 0,5%, faisant un peu mieux qu'un indice FTSE 100 en hausse de 0,3%.



