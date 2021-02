Hsbc holdings : Le bénéfice 2020 grevé par des provisions

(CercleFinance.com) - HSBC a dévoilé mardi des résultats en baisse au titre de son exercice 2020, amputés par de lourdes provisions pour créances douteuses et des charges de dépréciations dues à la crise du Covid.



La première banque européenne en termes d'actifs a fait état ce matin d'un bénéfice avant imposition de 8,8 milliards de dollars au titre de l'année écoulée, en repli de 34% par rapport à 2019.



Son produit net bancaire s'est inscrit en recul de 10% à 50,4 milliards de dollars, sous l'effet de la faiblesse des taux d'intérêt.



HSBC explique avoir inscrit dans ses comptes annuels une charge de 8,8 milliards de dollars relative à ses pertes de crédit attendues et aux dépréciations de créances.



A titre de comparaison, la banque britannique avait déclaré anticiper des provisions comprises entre 8 et 13 milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice.



En termes ajustés, ses dépenses d'exploitation ont baissé de 3% sur un an, à 31,5 milliards de dollars, à la faveur de la mise en place de ses mesures de réductions de coûts, dont d'importantes suppressions de postes.



Le groupe bancaire - qui a annoncé le versement d'un dividende annuel de 15 cents contre 13 cents attendus par le marché - s'est dit 'prudemment optimiste' pour son exercice 2021, déclarant bénéficier d'un 'bon début d'année'.



A la Bourse de Londres, l'action HSBC perdait environ 1% mardi matin en réaction à ces nombreuses annonces.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

