Hsbc holdings : Lance une nouvelle division pour des services ESG

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - HSBC a annoncé le lancement d'une nouvelle division au sein de son activité de banque de financement et d'investissement pour aider ses clients à faire la transition de leurs activités de manière durable.



Le géant bancaire britannique a déclaré que la nouvelle unité environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) se concentrera sur la fourniture aux clients de conseils, de stratégies et d'idées de financement en matière d'ESG.



La division travaillera avec des banquiers de différents secteurs, produits et zones géographiques pour évaluer les besoins des clients et fournir des solutions exploitables vers un monde post-Covid à zéro carbone, a déclaré HSBC.



Il sera dirigé par Jonathan Drew, basé à Hong Kong, travaillant avec Farnam Bidgoli à Londres et Julie Bennett à New York. Ils seront soutenus par plusieurs centaines de personnes, a indiqué la banque.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur HSBC HOLDINGS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok