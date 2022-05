Hsbc holdings : L'UE autorise une coentreprise avec Temasek

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce aujourd'hui avoir autorisé la création d'une nouvelle entreprise commune par HSBC Bank Limited (HSBC Singapore) et Temasek Holdings, toutes deux singapouriennes.



La coentreprise sera active en Asie et fournira un financement par emprunt pour des projets d'infrastructures durables dans des secteurs des énergies renouvelables, du stockage de l'énergie, des transports durables, des eaux usées ou encore de la gestion des déchets solides.



HSBC Singapour fait partie de HSBC, une société de services bancaires et financiers tandis que Temasek est une société d'investissement.



La Commission a conclu que l'opération envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu des activités et des actifs prévus négligeables de l'entreprise commune dans l'Espace économique européen.





