Hsbc holdings : Jefferies relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Jefferies relève sa recommandation sur HSBC de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 574 à 770 pence, une nouvelle cible qui implique un potentiel de hausse de 42% pour le titre de l'établissement bancaire britannique.



'Nous pensons que la réouverture de la Chine et de Hong Kong, ainsi que les perspectives de rendement du capital de HSBC sont des attributs sous-estimés qui créent une asymétrie rendement/risque positive', explique le broker.



Plus précisément, Jefferies estime maintenant que la cession de l'activité canadienne de la banque peut débloquer 14 milliards de dollars de rachats d'actions et de dividendes extraordinaires sur les exercices 2023 et 2024.



