Hsbc holdings : Feu vert pour la pleine acquisition de HSBC Life China

(CercleFinance.com) - HSBC annonce que sa filiale HSBC Insurance (Asia) Limited a reçu l'approbation de la China Banking and Insurance Regulatory Commission afin d'acquérir la participation restante de 50 % dans HSBC Life Insurance Company Limited (HSBC Life China), ce qui permettrait à HSBC de porter sa participation à 100 % dans cette société.



' La pleine propriété de HSBC Life China nous rapprocherait de notre priorité stratégique : devenir un gestionnaire de fortune de premier plan en Asied'ici à 2025', explique en substance David Liao, co-directeur général de HSBC Asie-Pacifique chez HSBC.



Basée à Shanghai, HSBC Life China est présente dans dix villes principales du continent et propose une gamme complète de solutions d'assurance couvrant les produits d'assurance vie, maladies, ainsi que de la planification financière et de patrimoine.



