Hsbc holdings : Délaissé après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - HSBC lâche 4,2% en début de séance à Londres, après la publication d'un bénéfice net divisé par deux (-53%) à six milliards de dollars pour l'année 2019, malgré un profit avant impôt ajusté en hausse de 5% à 22,2 milliards.



L'établissement bancaire explique que cette hausse 'reflète une bonne croissance des revenus en banque de détail-gestion de fortune, en banque privée globale et en banque de marchés de capitaux, avec un contrôle de coûts amélioré'.



'Mais le point le plus marquant de cette publication, c'est l'annonce d'une restructuration importante, qui va conduire la banque à passer une charge de 7,3 milliards de dollars. HSBC pourrait supprimer jusqu'à 35.000 emplois en trois ans', souligne Aurel BGC.



