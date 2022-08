Hsbc holdings : Dans le vert, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -HSBC gagne plus de 1.5% à Londres, profitant d'une analyse d'UBS qui a réaffirmé sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours remonté de 635 à 680 pence, une nouvelle cible qui implique un potentiel de progression de 26% pour l'action de l'établissement bancaire britannique.



Dans le résumé de sa note de recherche, le broker explique 'mettre à jour ses estimations pour HSBC après les résultats, en tenant compte de meilleurs revenus d'intérêt nets, coûts et taux d'imposition, ainsi que de dividendes plus élevés à terme'.



