Hsbc holdings : Crédit Suisse abaisse sa recommandation sur le titre

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse abaisse sa recommandation sur le titre HSBC dans le cadre d'une étude sur le secteur bancaire. Le bureau d'analyses passe à Neutre (contre surperformance) sur la valeur avec un objectif de 515 p en raison de la pandémie du Covid-19.



Crédit Suisse estime que HSBC pourrait subir des pressions compte tenu de son exposition élevée aux marchés émergents.



' Nous voyons une baisse de 9% du PIB au Royaume-Uni au 1er semestre 20 et une baisse de 5,3% pour l'année entière après une reprise du H2 qui s'étend jusqu'en 2021 ' indique le bureau d'études.



' Le coût du risque en 2020 pourrait dépasser celui de la crise financière mondiale de 2008; cependant, nous pensons que le Royaume-Uni a une forte coordination entre la politique monétaire et budgétaire (et la stabilité politique) avec les régimes de garantie et de soutien du gouvernement qui devraient réduire considérablement les pertes sur créances des banques '.



'Ainsi, sans les données obligatoires de la BoE, nous pourrions voir une variation considérable du coût du risque au 1er trimestre 20 '.



