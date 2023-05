Hsbc holdings : Berenberg relève sa recommandation à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé mercredi avoir relevé sa recommandation sur HSBC, portée de 'conserver' à 'achat', estimant que les planètes commençaient à mieux s'aligner pour l'établissement britannique.



Dans une note de recherche, l'analyste fait valoir que l'empreinte du géant bancaire reste 'structurellement attractive', avec une présence mondiale qui le place idéalement pour mener à bien de lucratives transactions pour le compte de sa clientèle d'entreprise.



Berenberg - dont l'objectif de cours reste de 780 pence - estime toutefois que cet avantage structurel était jusqu'ici occulté par des problèmes cycliques et par l'incertitude relative à son projet de restructuration.



Mais la remontée des taux d'intérêt soutient désormais la rentabilité du groupe, souligne l'intermédiaire, qui estime par ailleurs que les risques associés au processus de restructuration se sont considérablement réduits.



