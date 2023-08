Hopscotch groupe : Croissance de 6% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Hopscotch Group affiche un chiffre d'affaires et une marge brute du premier semestre 2023 à 115,6 millions et 41,3 millions d'euros respectivement, soit des croissances de 6,2% et de 8,2% par rapport à la même période en 2022.



'Cette bonne croissance de la marge brute, bien répartie dans les différents secteurs du groupe et sur chacun des trimestres, est renforcée par les activités sport de Hopscotch, ainsi que dans le secteur du luxe', explique-t-il.



Le groupe de conseil en communication rappelle avoir fait part, le 28 juillet, de l'acquisition d'Interface Tourism, spécialiste du marketing des destinations dans le secteur du tourisme et de l'art de vivre, opération dont la réalisation interviendra en fin d'exercice.



