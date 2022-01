Hopium : Le constructeur de voitures à hydrogène Hopium change de régime en Bourse

(BFM Bourse) - Jusqu'alors seulement présent sur Euronext Access, un marché plutôt adapté aux investisseurs professionnels, le titre Hopium est passé la semaine dernière sur Euronext Growth, conçu pour faciliter l'accès à l'épargne des petites et moyennes entreprises, un marché imposant un peu plus de contraintes.

Concepteur de la Māchina, voiture haut-de-gamme française à hydrogène, le groupe Hopium connaît une accélération boursière à la faveur de son transfert depuis Euronext Access (le nom commercial du marché libre) vers Euronext Growth (ex-Alternext), un marché imposant un peu plus de contraintes à l'émetteur en contrepartie de lui apporter une audience potentielle beaucoup plus importante.

Effectif depuis la séance du 20 janvier 2022, le transfert met en valeur le titre qui grimpe de 10,97% à 32,72 euros lundi en début de matinée. "L’objectif de ce transfert sur le marché Euronext Growth Paris est de permettre à Hopium d’être cotée sur un marché plus approprié à sa taille, d’offrir un cadre réglementaire plus adapté aux investisseurs et de bénéficier d’une plus grande visibilité", indique la firme fondée par le pilote automobile français et entrepreneur Olivier Lombard. Cotée au double fixing jusqu'ici, l'action est désormais cotée en continu (ce qui permet aux investisseurs d'acheter ou de vendre à tout moment).

"Dès le premier jour où on s'était introduits le 23 décembre 2020 il y a eu un très fort intérêt de la part des investisseurs, ce qui était extrêmement réconfortant par rapport au projet et à ce qu'on essaie de faire dans l'hydrogène et je pense qu'aujourd'hui ce passage sur Growth a encore démontré un fort intérêt de la part des investisseurs", a expliqué Olivier Lombard, invité lundi matin de Good Morning Business sur BFM Business.

"Et je pense qu'il sera plus grand par la suite parce qu'on a pas mal d'annonces cette année et on veut vraiment pouvoir s'appuyer sur le public pour les prochaines levées de fonds qui vont pouvoir financer le projet". Le groupe vise d'ailleurs une première levée d'environ 100 millions d'euros "dans le courant" de l'année 2022, a précisé le dirigeant.

"Depuis son lancement, Hopium déroule méthodiquement sa feuille de route. Après la présentation en juin dernier de notre prototype roulant Alpha 0, nous poursuivons notre phase de pré-industrialisation avec le développement de nouveaux prototypes, attendus à partir du quatrième trimestre 2022, ainsi que la construction de notre usine et d’un centre de R&D. Notre objectif de débuter la commercialisation de l’Hopium Machina à l’horizon 2025 reste inchangé. Pour y parvenir, de nouvelles levées de fonds interviendront dans le courant du premier semestre 2022 afin d’accompagner notre montée en puissance sur les prochaines phases de développement".

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse