Holcim ltd : Pourrait s'intéresser au rachat de Duro-Last aux USA

(CercleFinance.com) - S'appuyant sur un article de Bloomberg, Oddo rapporte ce matin que les propriétaires de Duro-Last Inc, spécialiste américain d'étanchéité pour toiture en membranes liquides, envisageraient une cession.



Selon Oddo, Holcim pourrait être intéressé par cette acquisition, la société ayant déjà racheté Firestone Building Products et Malarkey Roofing Products au cours des deux dernières années afin de se diversifier.



'Plusieurs autres acteurs pourraient s'intéresser à ce dossier notamment l'américain Carlisle mais aussi Saint-Gobain', ajoute l'analyste qui estime que 'les premières offres devraient être remises ce mois-ci pour une finalisation probablement d'ici 1 à 2 mois'.



'Le prix mentionné par Bloomberg ressort à 1.1 Md$ pour un montant de synergies que nous évaluons à 30 M$', conclut Oddo.



