Holcim ltd : Lancement du programme de rachats d'actions

(CercleFinance.com) - Holcim annonce qu'il lancera, le 14 novembre, son programme de rachat d'actions précédemment annoncé (à l'occasion de son point d'activité trimestriel fin octobre) pouvant atteindre deux milliards de francs suisses.



Dans le cadre de ce programme, le fournisseur helvétique de matériaux de construction prévoit de racheter jusqu'à 40 millions d'actions jusqu'en mai 2023, titres dont l'annulation sera approuvée lors de l'assemblée générale annuelle du 4 mai prochain.



Holcim précise que le volume des rachats mensuels d'actions dépendra des conditions de marché et que le programme de rachat d'actions sera exécuté sur une seconde ligne de négociations du SIX Swiss Exchange.



