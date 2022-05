Holcim ltd : Acquisition de PRB Group finalisée

(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir finalisé l'acquisition de PRB Group, présenté comme le plus grand fabricant indépendant de solutions de construction de spécialité en France, avec un chiffre d'affaires net estimé à 340 millions d'euros en 2022.



PRB Group propose une large gamme de solutions de construction hautes performances, des revêtements et isolations aux adhésifs et systèmes de revêtement de sol avec des solutions avancées d'efficacité énergétique et de rénovation.



Cette société couvre l'ensemble du marché français avec plus de 700 personnes et des installations de pointe, dont son centre de recherche et développement, cinq sites de fabrication et 26 entrepôts, ainsi que 1.300 distributeurs.



