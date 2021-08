Hf : Vers la cession du pôle Home Digital Life

(CercleFinance.com) - HF Company annonce avoir reçu une offre de la part de Bigben Interactive pour son pôle Home digital Life, pour une valeur d'entreprise de 16 millions d'euros, avec un paiement immédiat de 12 millions et un complément de prix de quatre millions.



Une fois la cession menée à son terme, le groupe disposera d'une trésorerie nette de dette de 27 millions d'euros et de potentiellement 32 millions si le complément de prix est reçu de Bigben Interactive, à comparer à une capitalisation boursière de 19 millions.



HF Company sera alors en mesure de réinvestir sa trésorerie notamment dans le métier du broadband, dont il conserve les activités. Une partie de cette trésorerie pourra également être utilisée pour verser un dividende exceptionnel aux actionnaires.



