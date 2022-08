Hexaom : Malgré un allongement des délais de construction, Hexaom anticipe un nouvel exercice de croissance

(BFM Bourse) - L'ex-groupe Maisons France Confort a récemment annoncé une hausse de 10 % de son chiffre d'affaires au premier semestre 2022. Le groupe s'attend à une nouvelle croissance cette année, "en dépit d'un allongement des délais de construction." Il se dit également "très vigilant" sur le maintien de ses marges, dans un environnement marqué par un renchérissement des coûts de construction.

Rebaptisé Hexaom en 2019 à l'occasion de son centenaire, l'ex-groupe Maisons France Confort démontre une nouvelle fois les qualités de résilience et de dynamisme qui lui ont permis de prospérer jusqu'ici, en dépit de l'impact de la crise sanitaire et économique et des difficultés approvisionnement.

Au premier semestre 2022, le plus ancien constructeur français de maisons individuelles a enregistré une hausse de 10% de chiffre d'affaires à 549,8 millions d'euros. Cette croissance de la production réalisée à périmètre constant, se compare à un premier semestre 2021 qui avait atteint un niveau "historique", précise la société.

Dans le détail, l’activité historique de construction de maisons enregistre un chiffre d’affaires de 425,5 millions d'euros, en croissance de 10,2% par rapport au premier semestre de l’année dernière. L’activité Rénovation qui contribue pour 77 millions d'euros au chiffre d’affaires du groupe, accuse un repli de 5,1% par rapport à l’an dernier.

L’Aménagement foncier affiche une hausse de 171,2% de son chiffre d’affaires qui atteint 16 millions d'euros. Lancée récemment, l'activité promotion contribue pour 31,2 millions d'euros au chiffre d’affaires semestriel de Hexaom et s'inscrit en hausse de 16,9%.

Un niveau "plus normatif" après les commandes record de 2021

A fin juin, le carnet de commandes de l'activité construction de maisons est en baisse de 23,1% en nombre et de 10,8% en valeur à 514 millions d'euros. La construction de maisons retrouve un niveau d’activité "plus normatif et conforme aux objectifs que le groupe s’est fixé pour l’exercice", après des commandes record réalisées durant l’année 2021, indique Hexaom dans son communiqué.

Pour préserver ses marges, le groupe familial basé à Alençon explique avoir pratiqué depuis plusieurs mois une évolution régulière de ses prix pour faire face à la fois à la hausse des coûts de construction (matériaux et sous-traitance) et à l’évolution des normes règlementaires (RE 2020). Le prix de vente moyen d'une maison a ainsi progressé de 16% pour s’établir à 151.600 euros hors taxes contre 130.600 euros hors taxes à la même période de 2021.

Pour 2022, Hexaom anticipe une poursuite de la croissance de son activité en 2022 "malgré un contexte d’allongement des délais de construction". L'ex-Maison France Confort se dit toutefois très "vigilant" sur le maintien de ses marges "dans un environnement conjoncturel toujours marqué par une hausse de l’inflation avec notamment des coûts de matériaux et de sous-traitance sous tension."

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse