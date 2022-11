Hexaom : Hausse de 4.2% du chiffre d'affaires au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Hexaom publie un chiffre d'affaires de 216,6 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de 4,2% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires cumulé au cours des neuf premiers mois de 2022 ressort à 765,6 ME, en hausse de 8,2% par rapport à la même période un an plus tôt.

Hormis la rénovation B2B, l'ensemble des métiers du Groupe participe à cette croissance.



Pour l'ensemble de l'exercice 2022, le Groupe confirme sa perspective de dépasser le milliard d'euros de chiffre d'affaires.



Le groupe se dit par ailleurs 'très vigilant ' quant au dénouement de ses

marges sur chantiers en cours face aux hausses continues des coûts de construction.



'En revanche, les ajustements tarifaires appliqués depuis plusieurs mois devraient permettre à la marge de s'améliorer dès 2023', précise-t-il.



