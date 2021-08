Hermes intl : Valeur du luxe toujours préférée par Oddo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans une note sur le secteur européen du luxe, Oddo BHF indique que Hermès International et LVMH restent ses titres préférés, avec des opinions 'surperformance' et des objectifs de cours de 1393 et 748 euros respectivement.



'La baisse de ces derniers jours ne prémunit pas complètement contre un ralentissement avéré du secteur s'il devait se concrétiser, mais améliore clairement le couple risque-opportunité et ce à plus forte raison si on se place dans une perspective longue', juge-t-il.



Aussi l'analyste ne change pas ses recommandations relatives à ce stade : il continue à préférer Hermès et LVMH, 'les deux groupes qui sortent de la crise COVID avec le momentum commercial le plus fort et les conditions de profitabilité les plus favorables'.



