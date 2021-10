Hermes intl : Stifel confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa note 'conserver' sur le titre Stifel, avec un objectif de cours inchangé de 1200 euros.



L'analyste révise à la hausse ses prévisions de ventes au 3e trimestre, tablant désormais sur une croissance de 24,5% en glissement annuel, contre 20,5% auparavant.



En revanche, Stifel anticipe une hausse de 8% des ventes au 4e trimestre, contre 13% dans la précédente estimation. En effet, selon lui, les faibles niveaux de stocks à fin septembre devraient se traduire par une décélération sensible des ventes en Maroquinerie.



Dans ce contexte, l'analyste modélise une marge EBIT 2021 de 37,7%, contre 38,1% précédemment.



Toutefois, 'nous pensons qu'Hermès continue d'offrir les meilleurs fondamentaux de notre couverture, avec une désirabilité/fidélisation client inégalée et un bon réservoir de croissance', conclut l'analyste, qui table sur un CA proche des 9 MdsE pour Hermes en 2021.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.