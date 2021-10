Hermes intl : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Hermès International et remonte son objectif de cours de 1300 à 1406 euros, dans le sillage de prévisions CA/EBIT 2021-23 rehaussées de respectivement +2,5%/+3,5% en moyenne.



Outre ces nouvelles prévisions, l'objectif de cours reflète des hypothèses croissance/marge pour l'après 2023 un peu plus optimistes (croissance annuelle moyenne sur 2023-30 à +7% et marge normative long terme à 36,5%) pour la maison de luxe.



'Le groupe est en mesure de se développer à rythme soutenu tout en présentant un potentiel de résilience supérieur à celui de ses pairs (franchise maroquinerie : demande excédant l'offre de manière structurelle)', juge l'analyste.



