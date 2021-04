Hermes intl : Le titre monte après plusieurs analyses

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre est en forte hausse aujourd'hui (près de 2,5%) après plusieurs analyses positives. Oddo estime que les gagnants du 2ème semestre 2020 devraient le rester sur le 1er trimestre 2021, et remonte ses prévisions sur Hermès (FY : CA +4%/+5%, EBIT +7%/+8%).



L'analyste adopte une recommandation Surperformance sur Hermès avec un objectif de cours rehaussé de 956 E à 1 022 E. ' La révision de nos estimations sur Hermès nous permet de remonter d'autant notre OC basé sur un DCF (+7% à 1 022 E) '.



Stifel indique pour sa part réviser à la hausse de 4% ses prévisions de ventes et d'EBIT sur Hermes pour les exercices 2021 et 2022, afin de refléter les hypothèses de forte croissance du 1er semestre 2021.



L'analyste anticipe des ventes de 1,39 milliard d'euros au premier trimestre, soit une hausse de 33% à taux de change constants, soutenues par le dynamisme de l'Asie et des Amériques et la vigueur des divisions Maroquinerie et Prêt-à-Porter & Accessoires.



Dans ces conditions, le bureau d'analyses maintient son conseil sur le titre à ' conserver ' et relève son objectif de cours à 950 euros.



