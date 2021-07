Hermes intl : Invest Securities relève son objectif sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste estime qu'avec un CA en croissance organique de +35% (IS estimations) par rapport au 2ème trimestre 2019 dans ses activités core, Hermès illustre une fantastique reprise de cycle que rien ne vient contrarier, pas même vraiment l'Europe qui malgré le manque de touristes devrait afficher une performance en progrès (par rapport à 2020).



' Les résultats financiers sont à la mesure de cette reprise de momentum inédite, pour aisément renouer au S1 avec les niveaux de marges historiques de la société à plus de 35% en EBIT. Mais que dire de l'évaluation dont le caractère dissuasif (VE to sales 15x) s'étend avec une nouvelle hausse des cours de plus de 40% par rapport au 31 12 ' indique Invest Securities.



' Est-ce vraiment important alors même que le consensus (Factset) affiche un OC moyen de 15% inférieur au px instantané ? Niveau dont nous ne sommes que 10% en dessous, avec une opinion qui reste à vente ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities relève son objectif de cours à 958 E (contre 860 E).



