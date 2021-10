Hermes intl : Croissance de 54% du CA à neuf mois

(CercleFinance.com) - Hermès International affiche un chiffre d'affaires à fin septembre 2021 de 6,6 milliards d'euros, en progression de 57% à taux de change constants et de 54% à taux de change courants. Sur deux ans, cette progression ressort à +35%.



Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires a atteint 2,37 milliards, en croissance de 31% à taux de change constants (+40% sur deux ans) avec le redressement des ventes en Europe et une accélération en Amérique, alors que l'Asie a conservé une belle dynamique.



Dans un contexte d'amélioration graduelle de la situation sanitaire, la maison de luxe poursuit ses investissements et accélère ses recrutements. En dépit d'une base de comparaison élevée au quatrième trimestre, elle aborde la fin de l'année avec confiance.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel