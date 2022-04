HERMES INTL : Sous-jacent Growth légitimement sous pression

(BFM Bourse) - HERMES INTL constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Put 034LS émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 1000 € et d’échéance courte au 16/09/2022. Le levier est proche de 5.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Dans le contexte d'un échauffement continu des rendements obligataires, sous l'effet d'un durcissement de ton des grandes banques centrales, les actions de croissance, dont Hermès fait éminemment partie, sont sous pression. Depuis le 06 janvier et la rupture de la moyenne mobile à 50 jours (en orange) et une explosion des volumes, le sous-jacent souffre en multipliant les combinaisons de bougies peu avenantes. Le rebond amorcé le 16 mars a épuisé son potentiel assez rapidement dans une divergence cours / volumes. On notera que l'historique est ajusté suite au dividende du 25/04.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 034LS, sur HERMES INTL, à 0.550 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 1058.000 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 1246.500 €.

Le conseil WARRANT Achat à 0.55 € PUT Objectif : 1058.000 € Stop : 1246.500 € Mnemo : 034LS Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 1000.00 € Echéance : 16/09/2022

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime