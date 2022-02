Herige : Le distributeur de matériaux de construction Herige boucle un exercice record

(BFM Bourse) - Le groupe vendéen œuvrant dans le négoce de matériaux ainsi que dans la fabrication de béton et la menuiserie industrielle a vu son chiffre d'affaires atteindre le niveau inédit de 712 millions d'euros en 2021. Et Herige compte poursuivre sa trajectoire de croissance cette année dans un marché qui reste globalement bien orienté.

Comme pour bon nombre de valeurs moyennes de qualité ayant publié ces jours-ci, l'annonce du chiffre d'affaires d'Herige amène les investisseurs à reconsidérer le dossier qui a vu sa valorisation significativement dégonfler dernièrement. Dans le cas de la firme vendéenne centrée sur l'univers du bâtiment, la correction a été particulièrement significative. Après avoir touché le 9 septembre 2021 un plus haut depuis 2010 peu après de l'annonce de résultats semestriels en forte amélioration (comme le marché l'anticipait), le cours a perdu jusqu'à 27,6% au plus bas de la séance chahutée du 25 janvier dernier.

Depuis trois semaines, il y a toutefois du mieux et le rebond s'amplifie encore mercredi matin grâce à la publication du chiffre d'affaires annuel, qui a atteint un niveau encore jamais vu chez l'ex-VM Matériaux. Vers 10h00, l'action grimpe de 9,43% à 46,40 euros.

Malgré une base de comparaison élevée du fait de l'effet rebond de la demande observé fin 2020 post-confinements, le groupe a enregistré au quatrième trimestre une croissance de 5,9% (+6,2% à périmètre comparable), à 178,5 millions d'euros. Comparée à la même période de 2019, pour prendre une base non faussée par la crise, l’activité progresse même de +16,9% (+15,6% à périmètre constant). Encore le groupe précise-t-il que l'expansion qu'ont connu chacun de ses trois métiers a été freinée par les tensions sur les approvisionnements.

Par division et sur l'année entière, l'activité négoce de matériaux affiche une croissance de 14,6% (+14,9% à périmètre comparable) toujours portée par un fort niveau d’activité dans les travaux publics. L’industrie du béton reste en léger retrait à périmètre comparable sur un an, malgré une reprise au dernier trimestre (+26,1% soit +15,7% à périmètre comparable) sous l'effet d'une hausse continue des volumes dans le béton prêt-à-l'emploi et dans les produits préfabriqués en béton. La menuiserie industrielle croît de +19,7% par rapport à 2019 avec une forte demande chez la filiale Atlantem pour la nouvelle gamme de menuiseries hybrides AM-X.

Ainsi, sur l’ensemble de l’exercice 2021, le chiffre d’affaires du groupe s'élève à 712 millions d'euros, en croissance de +18,6 (+18,8% à périmètre comparable) par rapport à l'exercice précédent et de +14,5% (+13,2% comparable) par rapport à 2019.

"La mobilisation de nos équipes nous a permis de réaliser une année 2021 atteignant un plus haut historique. Je voudrais partager cette réussite avec l’ensemble des collaborateurs du groupe Herige et les remercier pour leur engagement pendant cette période complexe", a salué le président du directoire, Benoît Hennaut, "Plus que jamais, les choix stratégiques entrepris se révèlent pertinents et nous confortent dans notre capacité à poursuivre nos ambitions de croissance rentable tout en veillant à l'équilibre social du groupe et à l'impact de nos activités sur l’environnement".

Le groupe originaire de L'Herbergement, au nord de La Roche-sur-Yon, aborde l’année 2022 avec "confiance" pour poursuivre sa trajectoire de croissance dans un marché globalement bien orienté tout en disant rester attentif face "au contexte sanitaire qui reste fragile et à la persistance des tensions en matière d’approvisionnement". Enfin, Herige reste en veille pour "renforcer son positionnement sur ses différents métiers à même de servir sa stratégie de croissance rentable".

