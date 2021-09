Herige : La flambée des prix des matériaux de construction fait bondir Herige à un sommet en Bourse

(BFM Bourse) - À la veille de la publication de ses résultats semestriels détaillés, le groupe vendéen présent dans le négoce de matériaux (ainsi que la fabrication de béton et la menuiserie industrielle) renoue lundi matin avec un cours de plus de 50 euros, un sommet depuis 2010.

En un an, l'ascension du titre Herige (anciennement VM Matériaux) est spectaculaire. Après la chute du printemps 2020, le titre était resté de longs mois cantonné à la zone des 21/23 euros. Puis le cours de cette entreprise familiale centrée sur l'univers du bâtiment, et présente principalement dans le grand ouest de la France, a progressivement été tiré vers le haut à la faveur du vaste mouvement de rotation sectorielle qui s'est opéré depuis l'annonce début novembre 2020 des premiers résultats positifs des vaccins contre la Covid-19. À partir de ce moment, les investisseurs sont en effet massivement revenus sur les valeurs susceptibles de bénéficier du rebond économique attendu. De fait, après une chute au cours du premier semestre l'année dernière, l'activité d'Herige a rapidement renoué avec une croissance à deux chiffres (+10,9% au deuxième semestre 2020), tirée notamment par la rénovation. Lundi matin, le cours atteint 50,80 euros vers 11h15, en hausse de 5,18% - un essor de plus de 125% sur un an.

Le groupe, qui a déjà dévoilé les données sur son chiffre d'affaires, doit dévoiler mardi ses résultats semestriels détaillés. On sait déjà qu'au cours des six premiers mois de 2021, l'entreprise originaire de L'Hébergement (une commune à mi-chemin entre Nantes et La-Roche-sur-Yon) a vu sa croissance encore s'accélérer avec un chiffre d'affaires de 199,2 millions d'euros, en progression de 38% par rapport au premier semestre 2020 ou, pour prendre une base de comparaison non faussée par la pandémie, de 15% par rapport au premier semestre 2019.

Chacun des trois métiers ont bénéficié d'une forte dynamique, avec une progression (en données constantes et par rapport au 1er semestre 2019) de 11,2% pour l'industrie du béton, de 14% pour le négoce de matériaux et de 21,8% pour la menuiserie industrielle, tirée notamment par "d'excellentes performances" de la nouvelle gamme AM-X, un produit associant le pouvoir isolant (acoustique et thermique) du PVC à la finesse d’une menuiserie aluminium (pour une surface vitrée plus importante), fabriqué à l’usine de Saint-Sauveur-des-Landes dont les capacités ont récemment été augmentées. La menuiserie étant l'activité la mieux margée, cette vigueur apparaît aux yeux des investisseurs comme un signal intéressant vis-à-vis des résultats du semestre.

Hausses des tarifs

Par ailleurs, comme ses concurrents hexagonaux Chausson (non coté) ou Samse (en hausse de 95% depuis le printemps 2020), Herige apparaît comme un potentiel bénéficiaire du contexte inflationniste sur les prix des matériaux. "On a tous reçu des hausses [de tarifs, NDLR] de la part de nos fournisseurs, distributeurs de 5, 10, 15%. Ils restituent les hausses de prix", a mentionné Olivier Salleron, président de la Fédération française du bâtiment (FFB), invité lundi matin de Good Morning Business.

Parallèlement, les analystes gardent un oeil sur le projet d'introduction en Bourse de "Building Materials Europe" (BME), le groupe européen de négoce de matériaux -comprenant des réseaux tels Raboni et Busca en France- formé par Blackstone à partir du rachat des activités dédiées du britannique CRH. Selon Bloomberg, Blackstone envisagerait d'ores et déjà une introduction en Bourse de BME l'année prochaine, visant jusqu'à 6 milliards d'euros. Un montant susceptible de faire apparaître une sous-valorisation des acteurs français, puisque cela représenterait plus de vingt fois le montant de l'Ebitda (285 millions d'euros en 2020) de BME, à comparer à 4,4 fois actuellement pour Herige et environ 5 fois pour Samse.

Guillaume Bayre