Herige : La Bourse salue l'envolée des bénéfices d'Herige, qui surfe sur un marché immobilier dynamique

(BFM Bourse) - Au premier semestre, Herige a pleinement profité du dynamisme des marchés où il opère, soutenus par l'intérêt encore accru porté par les Français à leur habitat. De plus, grâce à l'engagement de ses équipes, la capacité d’adaptation du groupe face à une période sans précédent, l'entreprise a brillé au plan opérationnel avec une amélioration considérable de sa marge, aboutissant à une envolée des bénéfices et du cash-flow.

Alors que les signaux d'inflation des tarifs des matériaux de construction et de rénovation avaient déjà mis la puce à l'oreille des investisseurs, amenant le titre Herige à un pic depuis 2010 dans l'anticipation de solides résultats, le distributeur spécialisé du Grand Ouest, (anciennement dénommé VM Matériaux) a vu ses comptes du premier semestre s'envoler davantage que prévu. L'action poursuit son essor, signant mercredi matin un nouveau sommet depuis mars 2010.

Au premier semestre, le groupe majoritairement contrôlé par les familles Caillaud et Robin a généré 374,9 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une croissance de +37,9% en un an (+37,7% à périmètre comparable) ou de +15,1% par rapport à la même période en 2019 (+13,9% à périmètre comparable) pour prendre une base de comparaison pré-Covid. Les trois métiers -négoce de matériaux, fabrication de béton et menuiserie industrielle- ont poursuivi leur dynamique de rebond, entamée dès juin 2020, grâce à "une offre complète et des services innovants".

Suivant la hausse d’activité, l'Ebitda semestriel a atteint 27 millions d'euros, soit 14,8 millions de plus qu'au premier semestre 2020 et 10,4 millions par rapport à la même période en 2019.

Des bénéfices 2,5 fois supérieurs à 2019

Après résultat financiers et éléments exceptionnels, le résultat net part du groupe du premier semestre 2021 représente un bénéfice de 12,4 millions d'euros, plus que quintuplé en un an (2,2 millions d'euros au 30 juin 2020) ou 2,5 fois celui du premier semestre 2019 (4,9 millions d'euros).

Côté bilan, Herige termine le semestre sur une position de trésorerie positive de... 25,5 millions d'euros au 30 juin (contre moins d'un millions au 30 juin 2020), même compte tenu du remboursement des PGE.

Grâce à l’autofinancement sous-jacent et à la maîtrise du besoin en fonds de roulement -et malgré la reprise d’une politique dynamique d’investissements -qui se sont élevé à 10,4 millions d'euros en hausse de plus d'un tiers par rapport à la même période en 2020- l’endettement financier net est en baisse à 81,9 millions d'euros, soit un ratio d'endettement net de 70% des fonds propres de 117,1 millions d'euros.

Se différencier de la concurrence

Sans surprise, la direction rappelle que la base de comparaison sera plus élevée au second semestre, tandis que l'environnement macroéconomique et sanitaire demeure marqué par des incertitudes. Néanmoins, Herige pense continuer à bénéficier "d’une bonne dynamique de l’ensemble de ses marchés". Par ailleurs, le groupe reste en veille pour d'éventuelles opportunités "à même de servir sa stratégie de croissance rentable".

Enfin, l'entreprise réaffirme ses axes de développement : "être la référence sur l’ensemble du territoire où le groupe est présent, développer une politique RSE (responsabilité sociétale des entreprises, NDLR) ambitieuse, et développer des produits et des services innovants et différenciants".

En Bourse, l'annonce permet une nouvelle progression de 4,28% du cours à 51,20 euros à l'approche de la mi-séance, après une poussée jusqu'à 53,20 euros en début de matinée.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse